Ventola su Atalanta-Juve: «Squadre diverse, ma mi aspetto tanti gol» (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ex giocatore Nicola Ventola ha provato a spiegare le differenze tra l’Atalanta di Gasperini e la nuova Juve di Pirlo in attesa di domenica L’ex attaccante dell’Atalanta Nicola Ventola ha parlato all’Eco di Bergamo del big match tra Atalanta e Juventus che si disputerà domenica alle 15: «Atalanta e Juventus giocano in maniera differente: la Juve punta tanto sui singoli, Ronaldo segna tanto ma spesso non partecipa al gioco corale della squadra. L’Atalanta invece ha il gioco più europeo della Serie A. In un contesto del genere tutti aiutano tutti e i singoli apportano qualcosa al meccanismo generale della squadra. In ogni caso mi aspetto una partita spettacolare con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ex giocatore Nicolaha provato a spiegare le differenze tra l’di Gasperini e la nuovadi Pirlo in attesa di domenica L’ex attaccante dell’Nicolaha parlato all’Eco di Bergamo del big match trantus che si disputerà domenica alle 15: «ntus giocano in maniera differente: lapunta tanto sui singoli, Ronaldo segna tanto ma spesso non partecipa al gioco corale della squadra. L’invece ha il gioco più europeo della Serie A. In un contesto del genere tutti aiutano tutti e i singoli apportano qualcosa al meccanismo generale della squadra. In ogni caso miuna partita spettacolare con ...

Advertising

junews24com : Ventola: «L'Atalanta è unica in Italia. Con la Juve mi aspetto tanti gol» - - sportli26181512 : Atalanta-Juve, Ventola: 'La Dea ha più idee, CR7 è poco funzionale, meglio vincere la Coppa...': L'ex attaccante de… - TUTTOJUVE_COM : Ventola: 'L'Atalanta è l'unica squadra italiana a giocare un calcio europeo, la Juve è in cerca di idee' - tuttoatalanta : Ventola su Gomez: 'Talento assoluto, ma in questa Atalanta nessuno è insostituibile' - tuttoatalanta : Atalanta-Juve, l'eroe del 2001 Ventola: 'La Dea può fare l'impresa e auguro per Bergamo la Coppa Italia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventola Atalanta Atalanta - Juve, Ventola: 'La Dea ha più idee, CR7 è poco funzionale, ma meglio vincere la Coppa...' Commenta per primo L'ex attaccante dell'Atalanta Nicola Ventola , in una lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo , svela le sue sensazioni sul big match contro la Juve, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium: 'Quella partita ...

Atalanta - Juventus, a Torino hanno paura Quell'Atalanta - Juve ce lo ricordiamo tutti. Autorete di Paganin a un quarto d'ora dalla fine, zuccata di Lorenzi (Lorenzi!) per il pareggio, e contropiede finale di Ventola da centrocampo. Una ...

Ventola: «L’Atalanta è unica in Italia. Con la Juve mi aspetto tanti gol» Ventola ha analizzato la sfida tra Atalanta e Juve in programma domenica, evidenziando le differenze tra le due squadre Ventola, ex attaccante dell’Atalanta, all’Eco di Bergamo ha parlato della sfida ...

Ventola su Atalanta-Juve: «Squadre diverse, ma mi aspetto tanti gol» L’ex giocatore Nicola Ventola ha provato a spiegare le differenze tra l’Atalanta di Gasperini e la nuova Juve di Pirlo in attesa di domenica L’ex attaccante dell’Atalanta Nicola Ventola ha parlato all ...

Commenta per primo L'ex attaccante dell'Nicola, in una lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo , svela le sue sensazioni sul big match contro la Juve, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium: 'Quella partita ...Quell'- Juve ce lo ricordiamo tutti. Autorete di Paganin a un quarto d'ora dalla fine, zuccata di Lorenzi (Lorenzi!) per il pareggio, e contropiede finale dida centrocampo. Una ...Ventola ha analizzato la sfida tra Atalanta e Juve in programma domenica, evidenziando le differenze tra le due squadre Ventola, ex attaccante dell’Atalanta, all’Eco di Bergamo ha parlato della sfida ...L’ex giocatore Nicola Ventola ha provato a spiegare le differenze tra l’Atalanta di Gasperini e la nuova Juve di Pirlo in attesa di domenica L’ex attaccante dell’Atalanta Nicola Ventola ha parlato all ...