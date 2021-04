Un deputato canadese nudo per errore in diretta Zoom: 'Chiedo scusa ai miei colleghi della Camera" (Di venerdì 16 aprile 2021) William Amos stava partecipando a una riunione della Camera dei Comuni ma pensava di avere la telecamere spenta: il piccolo particolare è che era senza vestiti tra le bandiere canadese e del Quebec. '... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) William Amos stava partecipando a una riunionedei Comuni ma pensava di avere la telecamere spenta: il piccolo particolare è che era senza vestiti tra le bandieree del Quebec. '...

MindfulnessZen2 : UPSSSS! Nudo integrale in una diretta su #zoom , deputato canadese si scusa: 'Un errore' - monica603277441 : STI POLITICI FANNO TUTTO PER SBAGLIO ???????????? - rosatoeu : Nudo integrale in una diretta su Zoom, deputato canadese si scusa: 'Un errore'. William Amos stava partecipando a u… - globalistIT : - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: DEPUTATO CANADESE SI COLLEGA COMPLETAMENTE ALLA SEDUTA DELLA CAMERA CONVOCATA VIA ZOOM -

Ultime Notizie dalla rete : deputato canadese Un deputato canadese nudo per errore in diretta Zoom: 'Chiedo scusa ai miei colleghi della Camera" ll deputato canadese stava partecipando a una riunione della Camera dei Comuni tramite Zoom, ma pensava di avere la telecamere spenta. outstream Il Daily Star ha riferito che alcuni canadesi che ...

Canada, imbarazzo nella seduta parlamentare via Zoom: il deputato è nudo ... deputato del Québec, era andato a fare jogging e ha deciso di cambiarsi mentre era in corso la seduta parlamentare a cui era collegato via Zoom e a cui era presente anche il primo ministro canadese ...

Nudo integrale in una diretta su Zoom, deputato canadese si scusa: "Un errore" “La mia webcam è rimasta accesa erroneamente mentre mi stavo rivestendo dopo essere rientrato dal jogging. Chiedo scusa ai miei colleghi della Camera“, così William Amos prova a spiegare su Twitter qu ...

Deputato canadese dimentica la webcam accesa e appare nudo in videoconferenza Non si accorge che la webcam è accesa e appare completamente nudo in videoconferenza davanti ai colleghi: la gaffe del deputato canadese William Amos.

llstava partecipando a una riunione della Camera dei Comuni tramite Zoom, ma pensava di avere la telecamere spenta. outstream Il Daily Star ha riferito che alcuni canadesi che ......del Québec, era andato a fare jogging e ha deciso di cambiarsi mentre era in corso la seduta parlamentare a cui era collegato via Zoom e a cui era presente anche il primo ministro...“La mia webcam è rimasta accesa erroneamente mentre mi stavo rivestendo dopo essere rientrato dal jogging. Chiedo scusa ai miei colleghi della Camera“, così William Amos prova a spiegare su Twitter qu ...Non si accorge che la webcam è accesa e appare completamente nudo in videoconferenza davanti ai colleghi: la gaffe del deputato canadese William Amos.