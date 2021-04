Un camion sprofonda in una voragine a Roma: traffico in tilt per ore – Il video (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’altra voragine nelle strade capitoline, stavolta in via dei Colli Portuensi, a pochi metri dall’incrocio con la circonvallazione Gianicolense. Nell’apertura del manto stradale è finito anche un camion, incastrato con le ruote anteriori nell’asfalto. Un auto, inoltre, è rimasta in bilico fino all’intervento dei Vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato sul corso stradale, generando disagi sulle vie limitrofe. video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Paura in centro a Napoli, l’asfalto cede: autobus sprofonda in una voragine – Il video Boato all’alba a Napoli, si apre una voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare – Il video Maltempo, in Piemonte si apre una voragine sull’autostrada. ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’altranelle strade capitoline, stavolta in via dei Colli Portuensi, a pochi metri dall’incrocio con la circonvallazione Gianicolense. Nell’apertura del manto stradale è finito anche un, incastrato con le ruote anteriori nell’asfalto. Un auto, inoltre, è rimasta in bilico fino all’intervento dei Vigili del fuoco. Ilè stato deviato sul corso stradale, generando disagi sulle vie limitrofe.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Paura in centro a Napoli, l’asfalto cede: autobusin una– IlBoato all’alba a Napoli, si apre unanel parcheggio dell’ospedale del Mare – IlMaltempo, in Piemonte si apre unasull’autostrada. ...

