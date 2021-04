UFC in Italia | arriverà entro fine anno?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 aprile 2021) La UFCpresto in? Se fino a qualche mese fa poteva sembrare quasi impossibile che la nota promotion americana investisse nel nostro Paese, adesso sembrerebbero intravedersi concrete possibilità che ciò avvenga. In questo articolo analizzeremo le ragioni per le quali è effettivamente possibile che la UFC approdi per la prima volta nel nostro Paese. Ma non solo! Infatti, come di consueto nella nostra rubrica UFC NEWS, analizzeremo anche le ultime notizie sui prossimi match in arrivo. UFC in: cosa ha detto Marvin Vettori? Come anticipato, l’approdo della promotion statunitense insembrava un miraggio fino a pochissimo tempo fa. Infatti, pandemia a parte, la UFC non ha mai dimostrato concretamente di voler investire nel nostro territorio. E le ragioni sono sempre state essenzialmente ...