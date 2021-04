UE | Dombrovskis | “Commissione valuterà proroga a sospensione regole su aiuti di Stato”

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Laeuropea “se serva una” alladellesuglidi“con l’ottica di assicurare certezza del diritto” prima che scada, a fine anno. Lo ha annunciato la vicepresidente della, Margrethe Vestager durante la riunione informale dell’Ecofin (la riunione di tutti i ministri dell’economia e delle finanze degli Stati membri), secondo quanto riferito dal vicepresidente Valdisnella conferenza stampa al termine degli incontri. Margrethe Vestager ha anche spiegato che tramite questo “Quadro temporaneo” sulle, deciso in riposta alla crisi pandemica, ad oggi sono state approvate oltre 500 misure di sostegno alle imprese, per un totale ...

Advertising

Luisa70368354 : RT @CaleEuropaEdic: ?? La Commissione Ue partecipa alle riunioni di Primavera del Fondo Monetario Internazionale e del Consiglio dei Governa… - CaleEuropaEdic : ?? La Commissione Ue partecipa alle riunioni di Primavera del Fondo Monetario Internazionale e del Consiglio dei Gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Dombrovskis Commissione

Bruxelles, 16 apr 20:29 - Non appena crisi sarà finita, riprenderà il lavoro su nuove regole di bilancio europee. Lo ha detto il vice presidente dellaeuropea, Valdis, dopo l'Ecofin. Laha avviato la revisione delle regole di bilancio già prima della pandemia. La revisione è stata sospesa per la pandemia, ma ...Quello che sottolineiamo noi, come, è che quello che è importante, per assicurare una ... Da questo punto di vista quindi - ha concluso- probabilmente è più importante perdere ...Non appena crisi sarà finita, riprenderà il lavoro su nuove regole di bilancio europee. Lo ha detto il vice presidente della ...Sulla revisione del patto di stabilità, che riprenderà "quando la crisi sarà finita", è "importante costruire un consenso sulla nuova direzione delle regole di bilancio". Lo ha detto il ...