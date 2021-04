Tra passeggini e marsupi | ecco come vanno a spasso i baby vip

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Chi l’ha detto chee carrozzine hanno la mera funzione di mezzo di trasporto per neonati? Se sei figlio di una star, vai anei modelli più esclusivi e costosi. Fin da quando escono nell’ospedale ivip imparano a conoscere il mondo che li circonda sistemati comodamente su port enfant a quattro ruote all’ultimo grido. Vediamo cosa scelgono i genitori famosi per i loro piccoli. Ivip italiani Partiamo dalle star di casa nostra. Il 23 marzo Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. In casa cosìal parco, la piccola Vittoria riposa nella lussuosissima carrozzina firmata Dior. Sui toni del blu e piena dei famosi loghi della maison, è in vendita a 5.900 euro. Passando ai, Cristina Marino porta su e giù per i monti Nina, avuta da Luca ...