Supervivientes | seconda puntata ricca di colpi di scena

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera, giovedì 15 aprile, è andata in onda ladi, dopo l’esordio della settimana scorsa che aveva costretto l’Isola dei Famosi a posticipare il nuovo appuntamento da giovedì a lunedì. Tra le protagoniste più chiacchierate merita una menzione d’onore Melyssa Pinto: l’ex concorrente dell’adattamento spagnolo di Temptation Island ha avuto un malore a causa forse di un’insolazione, ed è stata sul punto di abbandonare il gioco. Melyssa, per chi non lo sapesse, è la stessa ragazza su cui ha posato gli occhi il nostro Gianmarco Onestini, tanto che in Spagna già si parla di un possibile flirt tra i due. Antonio Canales es el padre de todos #SVGala2 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/VxF3v2aL9f —(@) April 15, 2021 Ma vediamo chi è ...