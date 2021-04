Storia di ‘amiche mutanti’ con la sindrome di Lynch

Leggi su dire

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Non hanno nemmeno 40 anni, sono tre donne con la Sindrome di Lynch e non hanno un utero. Tutte e tre hanno subito un’isterectomia totale. Questo è quello che lega Alessandra, Monica e Anna, che da qui sono partite per quella che poi è diventata una storia di amicizia straordinaria. Le tre giovani si sono conosciute via social in gruppi dedicati alla Sindrome di Lynch, mutazione rara prevalentemente associata a cancri colorettali, ma anche a tumori dell’endometrio e dell’ovaio, dello stomaco e del pancreas e grazie a Mutagens, associazione che si occupa di sindromi eredo-familiari associate a tumori. Anche se dal vivo non si sono ancora mai viste – per le difficoltà dovute alla pandemia e perchè vivono molto distanti tra loro – testimoniano con lo stesso entusiasmo all’Agenzia Dire l’importanza del legame che si è da subito creato.