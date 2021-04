Stellantis - I sindacati | Da azienda rassicurazioni ma restano dubbi e timori

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il gruppoha fornito aiuna serie disul futuro degli impianti produttivi italiani, ma non è riuscita a convincere del tutto i rappresentanti dei lavoratori. "La Direzionele - hanno affermato Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR in un comunicato congiunto diffuso al termine di un incontro a Torino - ci ha ribadito che è in corso la realizzazione del piano industriale presentato due anni fa e ha manifestato la volontà di condividere il nuovo piano man mano che prenderà forma. Ha inoltre affermato di non avere intenzione di ridurre la capacità produttiva in tutto il Paese e a Melfi, ma immagina azioni finalizzate a fronteggiare il forte calo della domanda di mercato. Tuttavia, non ha fugato tutti i nostri, che approfondiremo nei ...

Primo vero confronto tra management Stellantis e sindacati. Il punto #management - Gianni44642924 : RT @fiomnet: ???? #Stellantis Questa mattina alle 11.40 @Depalma_michele interverrà a @RaiNews all'indomani dell'incontro a #Torino tra l'az… - Trmtv : Stellantis, i sindacati lucani: ""Serve nuovo piano per la crescita ed il lavoro in Basilicata" - infoiteconomia : Stellantis, sindacati soddisfatti a metà - VoceAmicaItalia : #economia #Stellantis, sindacati: avviato il confronto su #Melfi, evitare il ridimensionamento:

comunque tirano un sospiro di sollievo per il fatto che la proprietà del marchio e ...le richieste delle sigle preoccupate anche per il futuro di stabilimenti italiani di, non ...Sotto la lente il futuro del progettoche ha visto unirsi Fca e Peugeot e la nascita di un nuovo gruppo automobilistico. Una operazione importante per la quale iaspettano ancora ...Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile per gli stabilimenti Stellantis in Italia, ha partecipato al primo incontro sindacale con il nuovo management europeo, ...L’atteso incontro tra i vertici di Stellantis e i sindacati non ha sciolto tutti i dubbi dei rappresentanti dei lavoratori. Un input fortemente voluto da Carlos Tavares per iniziare a snellire le oper ...