Sicurezza | il Garante della privacy boccia il sistema di riconoscimento facciale Sari real time

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilnon ancora attivo e che dovrebbe essere utilizzato dalla Polizia, "izzerebbe per come è progettato una forma di sorveglianza indiscriminata"

...facciale per coadiuvare le Forze di Polizia nella gestione dell'ordine e dellapubblica, ... Il, in linea con quanto stabilito dal Consiglio d'Europa, ritiene di estrema delicatezza l'......libero) e Roberto Bartoli (Pistoia Sorride) hanno presentato un'interpellanza sempre sul...passa all'accordo per lo svolgimento coordinato dei servizi di polizia locale in materia di...L'autorità boccia la funzione real time di Sari, che permette di identificare automaticamente un volto confrontandolo con le immagini di tutti i fotosegnalati ...L'Autorità: "Il sistema realizzerebbe per come è progettato una forma di sorveglianza indiscriminata/di massa".