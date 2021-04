Scuola | dal 26 aprile in zona rossa lezioni in presenza fino alla terza media

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tutti in classe già nelle prossime settimane ingie arancione. La sottosegretaria del ministero dell’Istruzione Floridia aveva indicato come data il 3 maggio. Ma durante la cabina di regia si è deciso di anticipare. Il presidente dell’Associazione Nazionale dei presidi: “Difficile, bisogna risolvere il nodo dei trasporti e dello screening con tamponi rapidi”

Sempre sullaè stato anche deciso che gli scrutini scolastici potrebbero essere anticipati ... Le palestre potrebbero invece riaprire1 giugno, mentre spiagge e piscine già15 maggio....Commenta per primo Mario Draghi , Presidente del Consiglio, parla in conferenza stampa dopo la riunione della cabina di regia del governo. E ha annunciato che26 aprile torneranno le zone gialle: 'Un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento. La cabina di regia anticipa al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla,...L'ipotesi di tornare in classe il 3 maggio già spaventa i presidi. "Siamo sempre stati favorevoli alla riapertura delle scuola. La scuola vera è in presenza. Uno dei problemi principali, però, che rig ...Il presidente dell’Aia: «Ho insegnato religione ed educazione civica in un liceo. I miei fari sono san Giovanni Bosco, don Milani e fra Marchesi» ...