Rapine in stile 'Gomorra', minorenni in comunità a Milano

Quattro quindicenni sono stati posti in comunità dalla Polizia di Stato perché ritenuti responsabili di sei Rapine, una tentata estorsione, furto, minacce e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei.

CityLife, colpi in stile 'Gomorra': banda di 15enni finisce in comunità Milano - Baby gang nei guai. La Polizia di Milano ha eseguito, questa mattina, quattro misure cautelari del collocamento in comunità nei confronti di quattro 15enni, incensurati, ritenuti responsabili ...

