Rapinatori armati in casa | notte di terrore per Smalling e la famiglia

(Di venerdì 16 aprile 2021)divero indi Chris. Il difensore della Roma, ieri non impegnato in Europa League perché sta recuperando da un fastidio al ginocchio, è stato rapinato inalla presenza ...

Gazzetta_it : #Smalling, notte di terrore: rapinatori armati irrompono in casa. Rubati rolex e gioielli - sportmediaset : Roma, tre rapinatori armati a casa #Smalling: costretto ad aprire la cassaforte. #SportMediaset - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Tre rapinatori armati a casa Smalling: costretto ad aprire la cassaforte, rubati Rolex e gioielli, illesi il cal… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tre rapinatori armati a casa Smalling: costretto ad aprire la cassaforte, rubati Rolex e gioielli, illesi il cal… - roma_magazine : ROMA - Tre rapinatori armati a casa Smalling: costretto ad aprire la cassaforte, rubati Rolex e gioielli, illesi il… -

Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che ifossero tre,di pistola e italiani.Smalling, che abita in una villa in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur, nel cuore di Roma, stava dormendo quando nella notte tre uominie incappucciati hanno fatto irruzione ...Come riportato dall’agenzia di stampa “Adnkronos“, il difensore inglese ha vissuto una serata da incubo: nella notte è stato rapinato all’interno della sua abitazione da tre uomini armati che sono ent ...I tre uomini sono entrati incappucciati nella villa nel quartiere Appio Pignatelli sorprendendo il difensore giallorosso nel sonno e costringendolo ad aprirgli la cassaforte. Sulla vicenda indaga la p ...