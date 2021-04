Post-pandemia e rilancio, ne parliamo con Tiberio Graziani, chairman di V> (Di venerdì 16 aprile 2021) Tiberio Graziani è chairman dell’Istituto internazionale per le analisi globali, Vision & Global Trends. A lui abbiamo rivolto alcune domande in merito al rilancio economico, e sociale, che ci auspichiamo possa avvenire al termine dell’emergenza sanitaria causata dal COVID19. E’ suggestione comune che al termine dell’emergenza sanitaria scatti automaticamente un periodo di ricostruzione, dalle caratteristiche simili ad un ‘dopoguerra’, propedeutico ad un periodo di boom economico. Nella storia sembra essere stato sempre così ma, allo stato delle cose, qualche dubbio che questo avvenga, almeno per l’Italia, rimane… Francamente, più di qualche dubbio. Non mi pare che in Italia esista, attualmente, un clima, un fervore tale da poter prevedere al termine dell’emergenza sanitaria – peraltro tuttora in corso – un periodo ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021)dell’Istituto internazionale per le analisi globali, Vision & Global Trends. A lui abbiamo rivolto alcune domande in merito aleconomico, e sociale, che ci auspichiamo possa avvenire al termine dell’emergenza sanitaria causata dal COVID19. E’ suggestione comune che al termine dell’emergenza sanitaria scatti automaticamente un periodo di ricostruzione, dalle caratteristiche simili ad un ‘dopoguerra’, propedeutico ad un periodo di boom economico. Nella storia sembra essere stato sempre così ma, allo stato delle cose, qualche dubbio che questo avvenga, almeno per l’Italia, rimane… Francamente, più di qualche dubbio. Non mi pare che in Italia esista, attualmente, un clima, un fervore tale da poter prevedere al termine dell’emergenza sanitaria – peraltro tuttora in corso – un periodo ...

Advertising

Ettore_Rosato : ??Il post pandemia cambierà molte cose, lo smart working non si esaurirà, gli uffici rischiano di cambiar volto.… - Marcozanni86 : Come era prevedibile, post pandemia ci troveremo aziende (quelle sopravvissute) ultra-indebitate, con un enorme ris… - AnderTave : Quanti amici in una room, bello sentire @davideagazzi a #rethink parlare di modelli di servizio sostenibili e nuovi… - MarcoLorux : RT @franzrusso: Domani #17aprile non perdete un nuovo appuntamento #SpazioTech???, parleremo di linguaggio da usare sui #socialmedia nella f… - gioprattichizzo : RT @franzrusso: Domani #17aprile non perdete un nuovo appuntamento #SpazioTech???, parleremo di linguaggio da usare sui #socialmedia nella f… -