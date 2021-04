Passaporto vaccinale per gli spostamenti tra regioni di colore diverso: cos'è e come funziona (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ritorno alla normalità è l?obiettivo. Il traguardo da raggiungere. come arrivare alla meta nel più breve tempo possibile è oggetto di discussione... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ritorno alla normalità è l?obiettivo. Il traguardo da raggiungere.arrivare alla meta nel più breve tempo possibile è oggetto di discussione...

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale Spostamenti tra regioni di colore diverso, servirà un 'pass': cosa è e chi può ottenerlo In cosa consisterà non è stato ancora definito ma fonti qualificate di governo spiegano che si tratterebbe del passaporto vaccinale (made in Italy) o green pass sul modello europeo. Per passare tra ...

Covid, Draghi: 'Per spostarsi tra le regioni ci vorrà un pass, ma non in zona gialla' Il problema è che quello che era stato definito "passaporto vaccinale" non è stato ancora approvato e sarà pronto, pare, non prima dell'inizio di giugno. ) [3] => Array ( [tagName] => p [p_index] => ...

Pass per spostarsi tra regioni e andare agli eventi: ecco come funzionerà Sembra sempre più concreta l'ipotesi di un pass che permetta di spostarsi in tutta Italia senza limitazioni (anche in zone non gialle).

Covid, Draghi: “Per spostarsi tra le regioni ci vorrà un pass, ma non in zona gialla” Liguria. Da maggio servirà un pass per spostarsi tra le regioni che non si trovano in zona gialla. Ad annunciarlo, anche se solo con un accenno, è stato il premier Mario Draghi durante le conferenza s ...

