Oro e Argento | perché no? La nuova tendenza per i gioielli 2021 è un mix che non stanca mai

Leggi su chedonna

(Di venerdì 16 aprile 2021) Oro epossono essere indossati insieme? Secondo i dettami della moda che abbiamo sempre seguito non si dovrebbe, ma la primaveraè arrivata a scompigliare le carte in tavola! Quando si scelgono ida indossare insieme in genere si presta grande attenzione al metallo con cui sono realizzati, dal momento che la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it