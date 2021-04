‘Ndrangheta in Toscana: le cosche puntavano anche al Viola park di Bagno a Ripoli (Di venerdì 16 aprile 2021) La 'ndrangheta avrebbe cercato di infiltrarsi sui lavori per la realizzazione del Viola park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze). E' quanto emerge dall'inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) La 'ndrangheta avrebbe cercato di infiltrarsi sui lavori per la realizzazione del, il centro sportivo della Fiorentina a(Firenze). E' quanto emerge dall'inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Blitz contro ‘ndrangheta in Toscana: 23 arresti. “Rifiuti tossici concerie sotto strada regionale”. Indagato per co… - NicolaMorra63 : Ormai è come la gramigna, infestante in ogni dove. La #Ndrangheta va combattuta con la consapevolezza che non c'è c… - repubblica : Maxi inchiesta 'ndrangheta in Toscana: tra gli indagati anche il capo di gabinetto di Giani e un consigliere region… - gianluc_ferrara : TOLLERANZA ZERO Anche se si tratta di una fase d'indagine, chi è coinvolto deve subito dimettersi. #Ndrangheta… - Nolockdown3 : RT @Storace: Ops #ndrangheta! Ops, #mazzette! #EnricoLetta si faccia ora una bella foto con gli indagati #Pd in #Toscana -