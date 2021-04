Muore un operaio a Pomezia | mentre lavorava è stato travolto da un mezzo pesante

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dramma a, dove undi 55 anni è morto, dopo essereinvestito da un collega che non si era accorto della sua presenza in stradamorto investito da un’autospazzatrice, era a lavoro in cantiere su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Muore operaio

Tragedia questa mattina a Pomezia, dove un uomo di 55 anni è morto mentre era al lavoro. L'uomo, un, stava svolgendo dei lavori in strada, all'altezza di via del Mare, quando è stato investito da un mezzo di lavoro in retromarcia. Il mezzo sarebbe una pulitrice utilizzata dopo le asfaltature ...La vittima è un 53enne della provincia di Caserta, travolto e ucciso da un caterpillar in manovra. Sul posto 118, polizia di stato, medicina del lavoro. 1 di 4Sono ore di dolore per la comunità di Parete colpita dall’improvvisa dipartita di Giovanni Acampora, 49 anni. Una morte improvvisa per l’operaio morto mentre si stava recando a Gaeta per conto della d ...Immediato l'arrivo dei soccorsi: sul posto un'ambulanza del 118 e un'eliambulanza, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso ...