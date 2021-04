Moto3, risultati FP1 GP Portogallo 2021: Deniz Oncu svetta in un turno non indicativo, Fenati 6°, Migno 7° (Di venerdì 16 aprile 2021) Un sorprendente Deniz ?ncü chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale Moto3 2021. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni meteo hanno rovinato i piani di team e piloti. L’asfalto, infatti, è andato mano a mano ad asciugarsi dalla pioggia (caduta nella notte) ma le chiazze di bagnato, tuttavia, non hanno permesso ai piloti di spingere al massimo sin dall’avvio. Ad ogni modo, qualche giro interessante si è visto al termine della sessione, anche se i protagonisti della classe più leggera non hanno voluto correre rischi eccessivi. Da questo scenario così particolare è emerso il turco del team Red Bull KTM Tech3 con il tempo di 1:56.978 con appena 47 millesimi sul ceco Filip Salac (Honda Snipers) in 1:57.025, quindi è terzo il britannico John ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Un sorprendente?ncü chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del, terza prova del Mondiale. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni meteo hanno rovinato i piani di team e piloti. L’asfalto, infatti, è andato mano a mano ad asciugarsi dalla pioggia (caduta nella notte) ma le chiazze di bagnato, tuttavia, non hanno permesso ai piloti di spingere al massimo sin dall’avvio. Ad ogni modo, qualche giro interessante si è visto al termine della sessione, anche se i protagonisti della classe più leggera non hanno voluto correre rischi eccessivi. Da questo scenario così particolare è emerso il turco del team Red Bull KTM Tech3 con il tempo di 1:56.978 con appena 47 millesimi sul ceco Filip Salac (Honda Snipers) in 1:57.025, quindi è terzo il britannico John ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao: pista non al meglio, @Denizoncu53 il più veloce - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao: pista non al meglio, @Denizoncu53 il più veloce - - sportface2016 : #PortugueseGP 2021, la classifica dei tempi delle prove libere 1 di #Moto3 - OA_Sport : #Moto3, risultati FP1 GP Portogallo 2021: Deniz #Oncu svetta in un turno non indicativo, #Fenati 6°, #Migno 7°… - dianatamantini : MOTO3 - Come sono andati gli italiani nei primi due GP Moto3? Antonelli protagonista, episodi sfortunati ed alcune… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 risultati Moto3 - McGuinness: 'I piloti non percepiscono il pericolo' - FormulaPassion.it ... asso delle corse britanniche e protagonista di una rubrica sulla rivista MCN, la Moto3 sta ... ha buttato giù altri piloti, ma tutto è stato spazzato sotto il tappeto grazie ai grandi risultati che ha ...

ASBK: tutto pronto per il secondo round a Wakefield Park CIV Moto3, Mugello: inizia la ricerca al successore di Zannoni Il ritorno di Anthony West Un ulteriore protagonista del weekend, indipendentemente dai risultati che otterrà in pista, sarà Anthony ...

Niccolò Antonelli affila le armi Niccolò Antonelli, grande protagonista a Losail nel Gran premio delle Moto3 di Doha, affila le armi in vista dell ... Arrivo molto carico dopo i buoni risultati ottenuti in Qatar, darò il massimo e ...

Moto3, i piloti italiani sono in via d’estinzione? La drammatica situazione dei piloti italiani in Moto3, ridotti di numero e senza un ricambio generazionale. Perché nessuno fa nulla?

... asso delle corse britanniche e protagonista di una rubrica sulla rivista MCN, lasta ... ha buttato giù altri piloti, ma tutto è stato spazzato sotto il tappeto grazie ai grandiche ha ...CIV, Mugello: inizia la ricerca al successore di Zannoni Il ritorno di Anthony West Un ulteriore protagonista del weekend, indipendentemente daiche otterrà in pista, sarà Anthony ...Niccolò Antonelli, grande protagonista a Losail nel Gran premio delle Moto3 di Doha, affila le armi in vista dell ... Arrivo molto carico dopo i buoni risultati ottenuti in Qatar, darò il massimo e ...La drammatica situazione dei piloti italiani in Moto3, ridotti di numero e senza un ricambio generazionale. Perché nessuno fa nulla?