Marco Ferrari, per chi suona la soffiata (Di sabato 17 aprile 2021) Never whistle alone. Letteralmente: non fischiare mai da solo, da sola. Ma nel documentario di Marco Ferrari, il cui titolo italiano è La bufera, si pone sotto lente d'ingrandimento quel fenomeno che secondo l'inglese globale è noto come whistle blowing, ossia l'azione di chi lancia un primo suono di allarme alla comunità, segnalando avvenuti illeciti e abusi di potere, scoperti e/o subiti in prima persona. Altro nucleo centrale del film (alla scorsa edizione del Trieste Film Festival in tour … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Marco Ferrari Automobilismo: il MINI Challenge taglia il traguardo della decima edizione e scalda i motori ... Autodromo Nazionale di Monza; Misano World Circuit Marco Simoncelli; Autodromo Internazionale del Mugello; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola; Autodromo Vallelunga Pietro Taruffi. ...

Toti: 'Bene il segnale di ripartenza annunciato da Draghi' "Un provvedimento ancora troppo lontano dalle esigenze e dalle richieste di utenti e lavoratori." Critico il commento di Marco De Ferrari, portavoce del MoVimento 5 Stelle Liguria, a margine della ...

Genova, la notte dei ristoratori a De Ferrari: "Le aperture di Draghi non bastano" GENOVA - Fa freddo alle 22 in piazza De Ferrari e spira pure un vento gelido. Ma i manifestanti di Protesta Ligure che nel primo pomeriggio hanno effettuato il blitz di protesta incatendosi e piantand ...

