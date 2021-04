Lo Spallanzani precisa | «I russi non accederanno a dati riservati»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo il direttore Francesco Vaia non ci sono timori suicondivisi con il laboratorio di ricerca moscovita Gamaleya nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’istituto romano, la Regione Lazio e il team russo per testare lo Sputnik V in fase di sperimentazione. È questo il verdetto che è emerso dall’intervista rilasciata oggi dal numero uno delloa Repubblica, dopo alcune critiche che hanno seguito l’accordo firmato negli ultimi giorni e dopo che alcune testate giornalistiche – tra cui La Verità – hanno asserito, attraverso il titolo d’apertura, che «Zingaretti regala aigenetici degli italiani». LEGGI ANCHE > Il rischio che corriamo condividendo idellocon idello Sputnik V ...