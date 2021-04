Lazio - Benevento | Lucas Leiva in dubbio

(Di venerdì 16 aprile 2021) Per unache sta cercando di rimanere in scia Champions League , in gran forma dopo le ultime quattro vittorie consecutive, è in arrivo un calendario denso di impegni in cui sarà necessario ...

Per unache sta cercando di rimanere in scia Champions League , in gran forma dopo le ultime quattro ... Con un turno di campionato contro ilalle porte, ma fin troppo vicino all'...: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic - Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.: Montipò; Glik, Caldirola, Barba, Letizia; Hetemaj, ...Il difensore biancoceleste: "Possiamo sbagliare poco. Importante il recupero con il Torino" Roma, 16 aprile 2021 - Francesco Acerbi, simbolo della Lazio ma anche della determinazione, volto ideale per ...PRONOSTICI SERIE A Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della trentunesima giornata di Serie A. Iniziamo subito con Crotone – Udinese. Gli squali devono ottenere tutti i punti in palio ...