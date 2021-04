Istat | export in aumento a febbraio

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Al’registra un moderatosu base mensile cui contribuiscono le sole vendite verso i paesi dell’area UE. Su base annua, la dinamica negativa dell’si attenua; la flessione – più contenuta (-2,7%) al netto di operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) – è spiegata per 2,3 punti percentuali dalla contrazione delle esportazioni di prodotti della raffinazione, dell’abbigliamento e pelli e di macchinari. A renderlo noto è l’aggiungendo che l’import segna uncongiunturale più ampio e registra un netto ridimensionamento del calo tendenziale. “Per i prezzi all’import, l’su base mensile è dovuto alle dinamiche positive dei beni intermedi in entrambe le aree, euro e non euro, e dell’energia ...

A febbraio l'Istat stima una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+1,4%) che per le esportazioni (+0,3%). L'incremento dell'export è dovuto all'aumento delle vendite verso l'area Ue (+1,2%).