Isola Francesca Lodo scoppia a piangere quando parla di Vallettopoli (Di venerdì 16 aprile 2021) Francesca Lodo parla di Vallettopoli e scoppia in lacrime all’Isola dei famosi: «Mi hanno voltato tutti le spalle». L’ex letterina fu coinvolta in uno dei più grandi scandali della tv, ma a differenza delle sue colleghe è stata una delle poche a sparire completamente dalla tv. L’Isola dovrebbe essere la sua rivincita e, a sorpresa, Leggi su people24.myblog (Di venerdì 16 aprile 2021)diin lacrime all’dei famosi: «Mi hanno voltato tutti le spalle». L’ex letterina fu coinvolta in uno dei più grandi scandali della tv, ma a differenza delle sue colleghe è stata una delle poche a sparire completamente dalla tv. L’dovrebbe essere la sua rivincita e, a sorpresa,

Advertising

giusycuccaro02 : RT @nelnomedeltrash: Se sotto quella capanna a mangiare in faccia a Myrea fariba vera ci fossero stati cerioli gilles valentina Francesca e… - Overwatch1962 : #isoladeifamosi FUORI DALL'ISOLA VORREI V. PERSIA GJL A. CERIOLI. CIUFOLI ANGELA MELLILLO FRANCESCA I PIÙ ODIOSI FALSI.... - LadyNews_ : #DanielaMartani va all'attacco di #AndreaCerioli, #FrancescaLodo, #GillesRocca e #ValentinaPersia - pazzeskacaserta : @eisoardistan Se sotto quella capanna a mangiare in faccia a Myrea fariba vera ci fossero stati cerioli gilles vale… - nelnomedeltrash : Se sotto quella capanna a mangiare in faccia a Myrea fariba vera ci fossero stati cerioli gilles valentina Francesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Francesca Isola dei Famosi, l'ex naufraga Daniela Martani tuona via Twitter: 'Andrea Cerioli è da squalifica' L'ex letterina Francesca Lodo è stata infatti criticata dalla donna, che non approva il suo modo di ... che per ora continua ad occupare il suo posto sull' Isola. "Che noia sto Awed" ha infatti scritto ...

'L'Isola dei Famosi', Francesca Lodo si dispera per Vallettopoli ' L'Isola dei Famosi ' è un reality in cui i concorrenti sono messi a dura prova non soltanto dal punto ... Ieri sera, una delle naufraghe, ovvero Francesca Lodo , ha ripensato alla sua vita, i suoi ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 16 Aprile 2021 Ben presto, tuttavia, i fuggitivi scopriranno cosa sta realmente accadendo in città e non potranno più fidarsi di nessuno… Trama del Film Viaggio nell'isola misteriosa ... Riccardo Garrone, Francesca ...

Isola dei Famosi, addio a Elisa Isoardi e Brando Giorgi. Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti in nomination Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti sono le due nominate della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile. Nessun ...

L'ex letterinaLodo è stata infatti criticata dalla donna, che non approva il suo modo di ... che per ora continua ad occupare il suo posto sull'. "Che noia sto Awed" ha infatti scritto ...' L'dei Famosi ' è un reality in cui i concorrenti sono messi a dura prova non soltanto dal punto ... Ieri sera, una delle naufraghe, ovveroLodo , ha ripensato alla sua vita, i suoi ...Ben presto, tuttavia, i fuggitivi scopriranno cosa sta realmente accadendo in città e non potranno più fidarsi di nessuno… Trama del Film Viaggio nell'isola misteriosa ... Riccardo Garrone, Francesca ...Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti sono le due nominate della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile. Nessun ...