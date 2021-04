Indice Rt sotto 0,85, solo 3 Regioni in rosso, giù nuovi casi e intensive. Ma ancora 429 morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Inizia ad essere costante la discesa della curva pandemica. Nelle ultime 24 ore sono 15.943 i nuovi casi ma resta sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi: altre 429 le persone che non ce l'hanno ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 aprile 2021) Inizia ad essere costante la discesa della curva pandemica. Nelle ultime 24 ore sono 15.943 ima resta sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi: altre 429 le persone che non ce l'hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Indice sotto Indice Rt sotto 0,85, solo 3 Regioni in rosso, giù nuovi casi e intensive. Ma ancora 429 morti Inizia ad essere costante la discesa della curva pandemica. Nelle ultime 24 ore sono 15.943 i nuovi casi ma resta sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi: altre 429 le persone che non ce l'hanno ...

Iss, in Italia curva in lenta decrescita ma ancora stress su ospedali ... infettivologia e pneumologia) da malati di Covid - 19 scende sotto la soglia di allerta del 40% : ... L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio ...

Covid: calano sia i ricoveri che i malati gravi. A Roma ancora alti i nuovi casi: 700 da ieri Inizia finalmente a migliorare la situazione epidemiologica nel Paese, con il ripetuto calo di ricoveri nei ospedali, anche per quel che riguarda i casi gravi. L’indice di positività ancora in diminuz ...

Brusaferro: "L'indice Rt scende a 0.85 in Italia" "L'indice Rt questa settimana è di 0.85, molte regioni iniziano ad avere l'Rt sotto l'1. In questo tipo di contesti la curva tenderà a scendere", così Silvio Brusaferro portavoce del Comitato Tecnico ...

