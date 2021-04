Indianapolis, sparatoria in una struttura FedEx: bilancio di almeno otto morti, suicida il responsabile (Di venerdì 16 aprile 2021) Non si ferma l’escalation di sparatorie che in questi ultimi giorni si stanno avvenendo in ogni parte degli Stati Uniti, questa è solo l’ultima di molte altre. almeno otto persone sono morte nel corso di una sparatoria presso un deposito della FedEx a Indianapolis giovedì sera. Secondo quanto diffuso dalla polizia anche il responsabile della sparatoria si sarebbe suicidato. La sparatoria all’interno del deposito FedEx è stata segnalata alla polizia poco dopo le 23.00 di giovedì sera, la polizia è accorsa sul luogo a sparatoria ancora in corso, questo quanto dichiarato dalla portavoce della polizia Genae Cook ai giornalisti presenti sul luogo. Anche l’uomo che ha aperto il fuoco nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 aprile 2021) Non si ferma l’escalation di sparatorie che in questi ultimi giorni si stanno avvenendo in ogni parte degli Stati Uniti, questa è solo l’ultima di molte altre.persone sono morte nel corso di unapresso un deposito dellagiovedì sera. Secondo quanto diffuso dalla polizia anche ildellasi sarebbeto. Laall’interno del depositoè stata segnalata alla polizia poco dopo le 23.00 di giovedì sera, la polizia è accorsa sul luogo aancora in corso, questo quanto dichiarato dalla portavoce della polizia Genae Cook ai giornalisti presenti sul luogo. Anche l’uomo che ha aperto il fuoco nella ...

