Harry e William non saranno vicini nel corteo funebre per Filippo | le scelte della regina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 aprile 2021) Manca ormai pochissimo al giornocelebrazione dei funerali del principe. E nel Regno Unito ovviamente non si parla d’altro. C’è grande attesa non solo per l’ultimo saluto all’amatissimo principe consorte ma anche per vedere come si comporteranno tutti i componentifamiglia reale che potranno prendere parte alla cerimonia. Questa mattina la BBC ha anche mostrato nel programma quotidiano che racconta le ultime news da Londra, quello che dovrebbe essere lo schema scelto dallaElisabetta per il breveche accompagnerà il feretro del principenella cappella dove sarà celebrato il rito. Non solo, ci sono novità anche per le disposizioni nella chiesa. E quello che è emerge è che...