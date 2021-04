Grecia, non solo isole (Di venerdì 16 aprile 2021) Athos, Sinthonia e Kassandra, questi i nomi delle tre dita di terra che si protendono nell’Egeo del nord e costituiscono la penisola Calcidica (www.visit-halkidiki.gr). Natura, sole , mare cristallino , spiagge sconfinate ma anche cultura , storia e archeologia fanno di questa parte di Grecia una delle mete più amate dal turismo europeo e italiano, in particolare. E’ facile raggiunge la penisola Calcidica perché i voli Aegean sono operativi tutto l’anno per il capoluogo Salonicco e nella stagione estiva sono operativi i voli Ryanair dalle principali città italiane. Chi non volesse prendere aerei o traghetti, può arrivare anche in macchina, attraversando la penisola Balcanica. Come è noto, dal 14 maggio la Grecia aprirà le frontiere e sarà sufficiente un tampone molecolare negativo o un certificato di vaccinazione anti Covid, senza dover fare ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Athos, Sinthonia e Kassandra, questi i nomi delle tre dita di terra che si protendono nell’Egeo del nord e costituiscono la penisola Calcidica (www.visit-halkidiki.gr). Natura, sole , mare cristallino , spiagge sconfinate ma anche cultura , storia e archeologia fanno di questa parte diuna delle mete più amate dal turismo europeo e italiano, in particolare. E’ facile raggiunge la penisola Calcidica perché i voli Aegean sono operativi tutto l’anno per il capoluogo Salonicco e nella stagione estiva sono operativi i voli Ryanair dalle principali città italiane. Chi non volesse prendere aerei o traghetti, può arrivare anche in macchina, attraversando la penisola Balcanica. Come è noto, dal 14 maggio laaprirà le frontiere e sarà sufficiente un tampone molecolare negativo o un certificato di vaccinazione anti Covid, senza dover fare ...

Advertising

Tg3web : Chi lo conosceva non ha dubbi, Giorgos Karaivaz è stato ucciso perché aveva scoperto qualcosa. Il cronista, molto n… - zazoomblog : Grecia non solo isole - #Grecia #isole - SimoneD01258202 : @BandieraIrma @gabrilampu @isentinelli Ovviamente non sto prendendo le difese di Rizzo, ma non si può negare la sto… - Carlo213Ge : @Alessia00286018 @Ezio_Polonara @VittorioBanti URSS = non 'Alleati'. Nota. Una parte… perchè una parte? forse perc… - Evgheni_73 : @GuidoCrosetto @Michele_Arnese Guido avrei un sacco di cose da venderti. Sei un cliente ideale. Tanto se quel che t… -