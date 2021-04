Giovani e prima casa, in aiuto il decreto Sostegni bis (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriella Lax - Si tratta di un provvedimento contenuto nel Documento di economia e finanza, licenziato giovedì dal Consiglio dei ministri. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriella Lax - Si tratta di un provvedimento contenuto nel Documento di economia e finanza, licenziato giovedì dal Consiglio dei ministri.

Advertising

Schmit_Henri : @MarcoCantamessa @piercamillo @italia_europea Servono (da almeno 30 anni) prima 2 altre misure: 1. liberare l’econo… - Schmit_Henri : @piercamillo @italia_europea Si, ma servono (da almeno 30 anni) prima 2 altre misure: 1. liberare l’economia e migl… - patty65g : RT @colvieux: Io sto dalla parte dei giovani perché in prima linea con tentati suicidi, autolesionismo ed esordi psicotici. Quindi chiedo #… - LorenzoPuliga : @Nziso87 @juventusfc @andagn Non si ha il coraggio di fare il salto di qualità, abbiamo i migliori giovani in circo… - Homers_howl : RT @FilippoZPCaruso: @nzingaretti Prima ideate e attuate le misure che hanno distrutto e martoriato i giovani e ora vi preoccupate del loro… -