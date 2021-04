GF Vip | ex vippone si contendono la poltrona di opinioniste

(Di venerdì 16 aprile 2021) Le exdel Gf Vip pronte a sostituire Antonella Elia nel ruolo diDopo le voci della presunta estromissione di Antonella Elia da opinionista del reality di Canale 5 sono arrivate diverse candidature. Infatti dopo Giulia Salemi, al momento impegnata con il suo format Salotto Salemi, a candidarsi è anche un’altra ex vippona dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Chissà se il conduttore Alfonso Signorini le valuterà queste candidature, di certo si sa che nel cast vorrebbe Gaia Zorzi, come lui stesso ha detto durante la trasmissione Il Punto Z dove è stato ospite mercoledì scorso. Antonella Elia infatti potrebbe – a causa della discussione avuta con Samantha De Grenet – non essere riconfermata nel ruolo di opinionista per la sesta edizione del reality show di Canale 5. Ancora nulla di ufficiale, ma già ci sarebbero le ...

