Forum detta legge in Tv Da 36 anni porta la giustizia nelle case E con la Palombelli è record di ascolti

(Di venerdì 16 aprile 2021)nasce nell’ormai lontano 1985, con la conduzione inizialmente affidata a Catherine Spaak. Fin da subito si rivela un programma di successo, atto ad affrontare questioni inerenti alla malama, allo stesso tempo, in grado di dare risposte agli italiani su problemi e vicende che la gente comune vive quotidianamente. La quarta edizione, quella iniziata nel settembre 1988, vede un avvicendamento alla guida, con Rita Dalla Chiesa che prende il posto della Spaak e lo manterrà per quasi 25, con l’intermezzo di Paola Perego (1997-2003). Proprio nel ‘97 ci fu anche il cambio di rete, da Canale 5 a Rete 4, dove rimarrà fino al 2008, per poi tornare nuovamente e definitivamente su Canale 5. Nel frattempo, nel 2007, era partita anche la sessione pomeridiana sempre su Rete 4, confermata nel corso deglie ...

