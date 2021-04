F1, Ferrari vicina alle Mercedes in FP2 a Imola. Leclerc ottimo sul passo, poi l’incidente. Guida Bottas (Di venerdì 16 aprile 2021) La prima giornata del Gran Premio di Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, è andata in archivio. Dopo i 60 minuti mattutini, i piloti sono tornati a girare sulla pista di Imola in condizioni che, meteo permettendo, potrebbero essere simili a quelle delle qualifiche di domani. Inoltre nel secondo turno di prove libere i team hanno lavorato parecchio con mescola media, inutilizzata al mattino. Ebbene, la competitività della Ferrari è apparsa elevata anche con le gomme gialle. Per la verità, le Mercedes hanno fatto il vuoto in quanto Valtteri Bottas ha fermato il cronometro sull’1’15”551, segnando la miglior prestazione con il compound C3. Il finlandese ha preceduto di circa un decimo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre il resto del mondo è rimasto molto lontano. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) La prima giornata del Gran Premio di Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, è andata in archivio. Dopo i 60 minuti mattutini, i piloti sono tornati a girare sulla pista diin condizioni che, meteo permettendo, potrebbero essere simili a quelle delle qualifiche di domani. Inoltre nel secondo turno di prove libere i team hanno lavorato parecchio con mescola media, inutilizzata al mattino. Ebbene, la competitività dellaè apparsa elevata anche con le gomme gi. Per la verità, lehanno fatto il vuoto in quanto Valtteriha fermato il cronometro sull’1’15”551, segnando la miglior prestazione con il compound C3. Il finlandese ha preceduto di circa un decimo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre il resto del mondo è rimasto molto lontano. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari vicina COVID ABRUZZO: 264 CASI E 24 MORTI, L'AQUILA SI AVVICINA ALLA SOGLIA PER ENTRARE NELLA ZONA ROSSA A restare a rischio zona rossa è il capoluogo L'Aquila, vicina alla soglia di incidenza dei 250 ... fino al 20 aprile, la chiusura al pubblico della residenza Maria Ferrari delle suore zelatriici del ...

F1 e MotoGP ricordano Gresini con un minuto di silenzio domenica I paddock della Formula 1 e della MotoGP si uniranno questa domenica per osservare un minuto di silenzio per la scomparsa del due volte campione del mondo 125cc e team manager Fausto Gresini.

La prima Ferrari elettrica arriverà nel 2025, parola del CEO Ferrari Elkann La prima Ferrari Elettrica ha ora una data: nel 2025 vedremo la prima auto del Cavallino a zero emissioni. Parola di John Elkann, CEO Ferrari ...

