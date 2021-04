Draghi scommette sulla crescita dell'Italia e prende un 'rischio ragionato' (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Il Governo prende "un rischio ragionato" e dal 26 aprile ricominciano le zone gialle. Tutte le scuole saranno aperte in presenza nelle zone gialle e arancioni e sarà possibile la ristorazione all'aperto. Restano le precauzioni e il coprifuoco dalle 22. Resta il limite del 50% per la capienza nei trasporti pubblici. Sarà possibile spostarsi tra regioni gialle mentre servirà un pass per regioni di diverso colore. Dal 15 maggio riprenderanno le attività in piscina. Dal primo giugno le palestre. Dal primo luglio le fiere. La campagna vaccinale sta andando bene e non c'è un crollo di fiducia degli Italiani nei confronti di Astrazeneca. Queste, in sintesi, le novità per le riaperture, elencate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute ... Leggi su agi (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Il Governo"un" e dal 26 aprile ricominciano le zone gialle. Tutte le scuole saranno aperte in presenza nelle zone gialle e arancioni e sarà possibile la ristorazione all'aperto. Restano le precauzioni e il coprifuoco dalle 22. Resta il limite del 50% per la capienza nei trasporti pubblici. Sarà possibile spostarsi tra regioni gialle mentre servirà un pass per regioni di diverso colore. Dal 15 maggio riranno le attività in piscina. Dal primo giugno le palestre. Dal primo luglio le fiere. La campagna vaccinale sta andando bene e non c'è un crollo di fiducia deglini nei confronti di Astrazeneca. Queste, in sintesi, le novità per le riaperture, elencate dal Presidente del Consiglio Marioe dal ministroa Salute ...

