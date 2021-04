Draghi, dal 26 zona gialla, è rischio ragionato (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo sulle aperture oggi ha preso "un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento". Lo dice il premier Mario Draghi confermando che la cabina di regia "anticipa al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo sulle aperture oggi ha preso "un, unfondato sui dati che sono in miglioramento". Lo dice il premier Marioconfermando che la cabina di regia "anticipa al ...

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - OptiMagazine : #conferenzastampa Draghi - Dal 26 aprile: precedenza alle attività all'aperto e alle scuole, che riapriranno in p… - Marco_chp1 : RT @TgrRai: #COVID19 #Draghi 'Non si tornerà indietro dal programma di riaperture se 'i provvedimenti che governano il comportamento nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dal Riaperture, Lega vs Speranza: scintille in cabina di regia ... Pd e M5S con il ministro Da una parte la Lega che "voleva riaprire praticamente tutto, già dal 26" ... Leggi anche Draghi: "Zona gialla torna da 26 aprile, rischio ragionato" "Se i dati dicono che si ...

Draghi: "Zona gialla torna da 26 aprile, rischio ragionato" Sono le novità annunciate dal premier Mario Draghi, in conferenza stampa, in relazione alle riaperture decise dalla cabina di regia. "Dal 26 aprile si anticipa l'introduzione della zona gialla, si dà ...

Fondi pensione: come funzionano e cosa sono i nuovi PEPP Qualunque siano le scelte del governo Draghi in materia di pensioni gli italiani dovranno ricorrere sempre più ai fondi pensione per una vecchiaia serena.

Piscine, palestre e fiere: ecco le date delle riaperture "La prima data chiave e' il 26 di aprile, quando ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli spazi aperti. Poi c'e' una road map che ci accompagnera' e che monitoreremo passo dopo passo". Lo ha det ...

... Pd e M5S con il ministro Da una parte la Lega che "voleva riaprire praticamente tutto, già26" ... Leggi anche: "Zona gialla torna da 26 aprile, rischio ragionato" "Se i dati dicono che si ...Sono le novità annunciatepremier Mario, in conferenza stampa, in relazione alle riaperture decise dalla cabina di regia. "26 aprile si anticipa l'introduzione della zona gialla, si dà ...Qualunque siano le scelte del governo Draghi in materia di pensioni gli italiani dovranno ricorrere sempre più ai fondi pensione per una vecchiaia serena."La prima data chiave e' il 26 di aprile, quando ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli spazi aperti. Poi c'e' una road map che ci accompagnera' e che monitoreremo passo dopo passo". Lo ha det ...