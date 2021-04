Diletta Leotta | “Can Yaman e lei non stanno più insieme” | cosa è successo

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - iovipercepisco : RT @Cohen60210686: Diletta Leotta: 'a mio papá è piaciuta molto Giulia Salemi' ? #PRELEMI - Fefe__02 : RT @Cohen60210686: Diletta Leotta: 'a mio papá è piaciuta molto Giulia Salemi' ? #PRELEMI - prelemilove2 : RT @Cohen60210686: Diletta Leotta: 'a mio papá è piaciuta molto Giulia Salemi' ? #PRELEMI - DonnaGlamour : Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? I dubbi dei fan in rete -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

La domanda è una e una soltanto: Can Yaman esi sono lasciati? Come sappiamo da diversi rumors l'attore di Daydreamer e il volto della piattaforma Dazn avrebbero litigato. La loro storia, sulla quale si ha sempre avuti non pochi ...L'amore trae Can Yaman è naufragato? Alcuni episodi riguardanti la celebre coppia hanno alimentato i dubbi dei fan. Dopo la Pasqua trascorsa insieme all'insegna dell'amore, Can Yaman e...Elisa Isoardi, poco prima della messa in onda de L'Isola dei Famosi, ha avuto un brutto incidente che l'ha costretta ad abbandonare il programma. Così, la naufraga si è presentata con una benda a un o ...Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero in crisi secondo alcune indiscrezioni e in base agli indizi che i due hanno lasciato in giro Secondo indiscrezioni, Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero in crisi.