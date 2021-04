Covid, Tajani “Con Draghi incontro positivo” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole alle decisioni per quanto riguarda le riaperture, ma e’ giusto che si torni, la’ dove si puo’ in zona gialla”, ha detto il coordinatore nazionale di Fi. mpe/ads/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) “Abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole alle decisioni per quanto riguarda le riaperture, ma e’ giusto che si torni, la’ dove si puo’ in zona gialla”, ha detto il coordinatore nazionale di Fi. mpe/ads/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani Covid: Tajani, bene Governo su riaperture, e' un cambio di passo Cosi' il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. fil 16 - 04 - 21 19:24:02 (0673)SAN,PA 5 NNNN

L'ombra della destra sul governo: 'No a patrimoniali o temi etici' Sul ddl Zan e Ius Soli la destra sta facendo melina, ritardando la loro approvazione. Seppur Tajani e in generale la destra in maggioranza pensa che questi temi "delicati" non possano essere ...di Covid,...

Tajani: "Patrimoniale? No a temi divisivi" Avanti tutta con Draghi, lavorando anche con la sinistra. E proprio per questo l'agenda di governo non dovrà uscire dai binari della lotta alla pande ...

L'ombra della destra sul governo: "No a patrimoniali o temi etici" Per Tajani (Fi) "Questa coalizione di unità nazionale deve andare avanti per sconfiggere il coronavirus, non possiamo dividerci e mettere a repentaglio la stabilità del governo" ...

