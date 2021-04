(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Red, contattato telefonicamente, ha preferito non commentare, ma nel corso della giornata ha postato un commento sul suo profilo Facebook relativo alla vicenda. “Tutti i giornali si stanno occupando di questa sentenza che definiscono storica -scrive- La notizia è anche in parecchie homepage nazionali. Sono inondato da telefonate che mi chiedono un commento. Quello che ha scritto l’avvocato Giuido Magnisi è perfetto e non posso e voglio aggiungere altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Red Ronnie non ha diffamato Burioni, tribunale lo assolve (2)... - TV7Benevento : Covid: Red Ronnie non ha diffamato Burioni, tribunale lo assolve... - cris_cersei : @Red_Pill_80 Arriverà perché deve arrivare. Il Covid è un metodo di governo. - onedmalikhugg : Penso ai red carpet che il covid ci ha tolto e toglierà e voglio urlare, perché insieme sono proprio potere: la bel… - roberti01918030 : @lpha_bloke @BornToRun969 @housesboss @fantazita @NaebotherPal @tetrabondi @ZIOMAX68ASR @red___1312… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Red

bla/pc//trgComplici anche le difficoltà logistiche dovute alle restrizioni, il richiamo del Sudamerica rappresenta il principale ostacolo per i 'Devils', che attendono una decisione del Matador entro ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Il giudice monocratico del tribunale di Bologna ha assolto in primo grado Red Ronnie dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Roberto Burioni. Il noto virolog ...Quando hanno litigato in tv il Covid non aveva ancora trasformato i virologi in star televisive. Ma tant'è la sentenza del processo ...