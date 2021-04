Covid | giallo rafforzato e attività all’aperto | le ipotesi dal 26 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021), torna ile riaprono le. È quanto emerge da Palazzo Chigi Si è da poco conclusa la cabina di regia a Palazzo Chigi, dove il governo si è riunito per analizzare i numeri dell’ultimo monitoraggio fornito dall’Istituto Superiore di Sanità e hanno valutato possibili riaperture nei prossimi giorni. Stando a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DSantanche : Scandalo siringhe, scandalo mascherine (con ritiro massivo e gli operatori che le han usate in area Covid fino a 4… - carosellodisco : RT @riktroiani: Verso giallo rinforzato dal 26/4. Ipotesi #ristoranti a cena all'aperto. Lo si apprende da fonti di governo al termine dell… - razorblack66 : RT @riktroiani: Verso giallo rinforzato dal 26/4. Ipotesi #ristoranti a cena all'aperto. Lo si apprende da fonti di governo al termine dell… - GiCalvagna : RT @riktroiani: Verso giallo rinforzato dal 26/4. Ipotesi #ristoranti a cena all'aperto. Lo si apprende da fonti di governo al termine dell… - riktroiani : Verso giallo rinforzato dal 26/4. Ipotesi #ristoranti a cena all'aperto. Lo si apprende da fonti di governo al term… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giallo

... però, avere i requisiti giusti, cioè dei valori sull'andamento delche consentano l'inserimento in quella fascia. Quello stesso giorno ci sarà un'altra novità: il debutto del colore "...Un'rafforzato', nel quale, comunque, secondo quanto trapelato, dovrebbero riaprire i ... termine fino al quale l'ultimo decreto antidel Governo ha bloccato lo spostamento tra regioni e ...Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 16 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre dalla cabina di ...Dal 26 aprile giallo rafforzato, ok alle attività all'aperto. Covid - Alle 15,30 la conferenza del premier Draghi e del ministro della Salute Speranza - DIRETTA VIDEO ...