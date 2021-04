Covid | Draghi | ‘critiche a Speranza non fondate e non giustificate’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Dietro le riaperture che sta per varare il Governoc'è, dunque, il pressing della politica? Questa l'ipotesi di Domani , visto che i numeri mostrano che l'epidemia è ancora fuori controllo e ..."Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi ", ha spiegato. Con il Def e lo scostamento si fa "una scommessa sul debito buono", ha detto ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico. Questo rischio che il gov ...Ristoranti aperti anche di sera all'aperto dal 26 aprile, come teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per ...