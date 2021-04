Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' - Iss: Rt nazionale scende a 0,85 (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre governo e Cts lavorano alla riaperture, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga , ha spiegato che 'non abbiamo messo date nelle linee guida perché non cerchiamo lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre governo e Cts lavorano alla, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, ha spiegato che 'nonmessonelle linee guida perché non cerchiamo lo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 #coronavirus… - News24_it : Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 - TGCOM 2021-… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 #coronavirus ht… - CiccioniSe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 #coronavirus ht… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 #coronavirus ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fedriga Coronavirus, Fedriga: 'Non abbiamo indicato date per le riaperture' - Iss: Rt nazionale scende a 0,85 16 apr 09:49 Fedriga: "Sulle riaperture non abbiamo indicato date, non cerchiamo lo scontro" Nelle linee guida per le riaperture 'consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date, non cerchiamo ...

Coronavirus, il governo valuta il percorso per le riaperture. La svolta ai primi di maggio Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a Radio Anch'io su Rai Radiouno. "Ma nella lettera di accompagnamento - ha aggiunto - abbiamo chiesto di favorire in ...

Cambio colore delle regioni, dalla cabina di Regia la prima buona notizia La giornata di oggi sarà caratterizzata da una sola parola: riaperture. Le chiedono a gran voce molte forze politiche ma soprattutto le Regioni. Oggi una riunione della cabina di regia, presieduta da ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...

16 apr 09:49: "Sulle riaperture non abbiamo indicato date, non cerchiamo lo scontro" Nelle linee guida per le riaperture 'consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date, non cerchiamo ...Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, a Radio Anch'io su Rai Radiouno. "Ma nella lettera di accompagnamento - ha aggiunto - abbiamo chiesto di favorire in ...La giornata di oggi sarà caratterizzata da una sola parola: riaperture. Le chiedono a gran voce molte forze politiche ma soprattutto le Regioni. Oggi una riunione della cabina di regia, presieduta da ...La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...