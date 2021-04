Concorso Inps 165 informatici, rinviata al 27 aprile la comunicazione sulle prove (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Il Concorso pubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso dei requisiti di accesso. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile, è stato disposto un nuovo rinvio della comunicazione sulle prove, che avrebbe indicato le date e il luogo di svolgimento. Un aggiornamento sarà dato il 27 aprile 2021. Leggi l’avviso di rinvio Vediamo assieme tutte le principali informazioni in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Ilpubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso dei requisiti di accesso. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16, è stato disposto un nuovo rinvio della, che avrebbe indicato le date e il luogo di svolgimento. Un aggiornamento sarà dato il 272021. Leggi l’avviso di rinvio Vediamo assieme tutte le principali informazioni in ...

