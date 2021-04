Come fa il governo a colorare di arancione il disastro in Calabria? (Di venerdì 16 aprile 2021) Dissolta la tempesta mediatica nazionale seguita al tragicomico balletto dei commissari alla Sanità, la Calabria è uscita dal cono di luce che ne aveva illuminato lo stato disastroso. Eppure la situazione, da qualche settimana, non è più Come quella della primavera dell’anno scorso, quando, dalla Calabria, ancora abbastanza preservata dal virus, assistevamo ai drammatici fatti della Lombardia. Ora siamo colpiti anche qui nello stesso straziante modo. Negli ospedali non c’è più posto, i pazienti Covid vengono dirottati in altre regioni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 aprile 2021) Dissolta la tempesta mediatica nazionale seguita al tragicomico balletto dei commissari alla Sanità, laè uscita dal cono di luce che ne aveva illuminato lo statoso. Eppure la situazione, da qualche settimana, non è piùquella della primavera dell’anno scorso, quando, dalla, ancora abbastanza preservata dal virus, assistevamo ai drammatici fatti della Lombardia. Ora siamo colpiti anche qui nello stesso straziante modo. Negli ospedali non c’è più posto, i pazienti Covid vengono dirottati in altre regioni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Come governo Vaccini Italia: a che punto siamo? Il report in Pdf regione per regione Il punto sui vaccini anti Covid in Italia - come ogni venerdì - è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio. Perché il piano ... L'obiettivo del governo è di vaccinare entro giugno tutti ...

Covid Italia, contagi regioni zona rossa e arancione: bollettino 16 aprile Mentre il governo si esprime sulle riaperture di maggio, ecco le notizie regione per regione su ... a cui se ne aggiungono sette pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 così come ...

Le scuole aperte terrorizzano le Regioni. Fedriga: poi non diano le colpe a noi Le riaperture chieste a gran voce dalle Regione saranno presto messe nero su bianco, come ha annunciato il premier Mario Draghi. Ma una in ...

Riaperture, Galli: “Rischio calcolato male, sistema dei colori non funziona” Riaperture, Galli contro il Governo. La strategia del Governo si basa su un rischio calcolato, ha detto Speranza in occasione dell’annuncio sulla piena riapertura delle attivit ...

