Brindisi | si traveste da infermiere per aiutare il padre nel reparto Covid | denunciato un 36enne di Fasano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Un uomo di 36 anni di, in provincia di, si è travestito daed è andato in ospedale, neldi Ostuni, per assistere ilricoverato. Una volta scoperto, l’uomo è statoper “diffusione di una malattia infettiva” e “interruzione di pubblico servizio” ed è stato inoltre sanzionato dai carabinieri per il mancato rispetto delle norme anti, spostandosi senza autocertificazione dalla zona rossa. L’uomo è stato inoltre costretto dalla Asl dia una quarantena domiciliare. “In particolare – spiegano i militari – l’uomo, indossando una tuta da lavoro usa e getta, dei copri calzari improvvisati e una mascherina del tipo ffp2, si è introdotto nel...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi traveste

Per questo motivo, ora, è sottoposto a quarantena domiciliare, su disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di. Mentre i carabinieri l'hanno denunciato per i reati di diffusione ...Adesso l'uomo è stato sottoposto a quarantena domiciliare su disposizione del Dipartimento di prevenzione dell'Asl diUn uomo di 36 anni si è travestito da infermiere per far visita al padre in ospedale. È scattato l'allarme nel reparto Covid a Ostuni ...È entrato nell'ospedale Covid di Ostuni provando a eludere i controlli, camuffandosi da operatore sanitario. Indossando una tuta da lavoro bianca e una mascherina Ffp2 ha attraverso ...