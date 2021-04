Borsa: Europa chiude in rialzo, in testa Francoforte (+1,3%) (Di venerdì 16 aprile 2021) Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+1,34%) a 154.59 punti, seguita da Parigi (+0,85%) a 6.287 punti, Londra (+0,52%) a 7.019 punti e Madrid (+0,49%) a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Chiusura inper le principali Borse europee. La migliore è stata(+1,34%) a 154.59 punti, seguita da Parigi (+0,85%) a 6.287 punti, Londra (+0,52%) a 7.019 punti e Madrid (+0,49%) a ...

Pensioni: Cgil, incomprensibile Orlando non convochi ancora sindacati Le lavoratrici e i lavoratori si aspettano risposte vere e immediate, non semplici ritocchi improvvisati ad una normativa che e' la piu' penalizzante d'Europa. Si riprenda al piu' presto il confronto'...

Borsa Milano Mantiene Lieve Rialzo, Strappa Ovs, Bene Automotive, Giù Oil MILANO, 16 aprile (Reuters) - Piazza Affari prosegue in moderato rialzo, con un passo leggermente più lento rispetto alle altre borse europee che si muovono sempre su nuovi massimi storici.

