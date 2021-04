Benevento | Letizia | «Domenica bisognerà avere più fame della Lazio»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Gaetanoha parlato in vistapartita ditra il suoe laè ormai dietro l’angolo. Il match è infatti in programmapomeriggio alle ore 15. Ad analizzarlo ai microfoni de Il Corriere dello Sport, è stato il difensori dei giallorossi. Queste le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24PIÙ– «Lavorrà fare a tutti i costi punti per restare agganciata al treno Champions. Noi però dovremopiùe pensare che il nostro obiettivo sia più importante. Dovremoumiltà e cercare di portare casa un buon ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Letizia

(4 - 3 - 2 - 1): Montipò;, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. Hot: Luis Alberto - Milinkovic - Savic valori aggiunti! Ionita -...... il 'Mago' sarà regolarmente al suo posto domenica pomeriggio, Sau non al meglio Filippo ... Come esterno sinistro di centrocampo ci sono in lizza Improta ementre davanti c'è da ...LAZIO BENEVENTO LETIZIA - Intervistato dal Corriere dello Sport sulla sfida che vedrà il suo Benevento opposto alla Lazio di Simone Inzaghi ...Gaetano Letizia, al suo terzo campionato in Serie A, ha raccontato che momento sta vivendo col Benevento, e quanto sia fondamentale per lui rimanere con i giallorossi nella massima serie. Il ...