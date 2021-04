Bar, ristoranti, palestre e piscine: cosa riapre in zona rossa. Le ipotesi in vista di maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) cosa riapre in zona rossa: le ipotesi in vista del mese di maggio. Le richieste delle Regioni al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Dal mese di maggio inizia la stagione delle riaperture: si procederà con un lento, progressivo e significativo allentamento delle restrizioni. Un allentamento delle restrizioni che dovrebbe interessare anche la zona rossa, almeno stando alla proposta avanzata dai Presidenti di Regione al Governo. Andiamo allora a veder, il base alla proposta delle Regioni, cosa riapre da maggio anche in zona rossa. Ovviamente tenendo a mente che la proposta dei Presidenti deve essere valutata dal Comitato Tecnico ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021)in: leindel mese di. Le richieste delle Regioni al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Dal mese diinizia la stagione delle riaperture: si procederà con un lento, progressivo e significativo allentamento delle restrizioni. Un allentamento delle restrizioni che dovrebbe interessare anche la, almeno stando alla proposta avanzata dai Presidenti di Regione al Governo. Andiamo allora a veder, il base alla proposta delle Regioni,daanche in. Ovviamente tenendo a mente che la proposta dei Presidenti deve essere valutata dal Comitato Tecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti Ristoranti, palestre e spettacolo al vaglio dal Governo date e regole per la ripartenza Misurare la temperatura all'ingresso, prenotazione obbligatoria, 2 metri di distanza tra un cliente e l'altro. Sono questi alcuni punti fondamentali per le prossime riaperture dei ristoranti e bar a cui sta lavorando il Governo Draghi. Ma non solo al vaglio anche le linee guida per palestre, cinema e teatri. Il 23 aprile sarà analizzato l'ultimo monitoraggio dell'Istituto ...

CRISI COVID: L'ANNO 'D'ORO' DEL LAVORO NERO, IN ABRUZZO IRREGOLARITA' OLTRE MEDIA NAZIONALE E le chiusure in 'zona rossa' fanno crescere questa piaga: 'Non meno impattante è l'effetto chiusura imposto dal governo nelle ultime settimane a bar, ristoranti, negozi, massaggiatori, parrucchieri ...

Riapertura di ristoranti, palestre, cinema e teatri: le Regioni presentano il piano. Le misure per ripartire L’accesso alle palestre sarebbe sempre condizionato al rispetto della distanza di un metro da chi non sta svolgendo attività; distanza che sale a 2 metri quando invece si stanno eseguendo esercizi. Ne ...

Road map riaperture: zona gialla da maggio, via a bar e ristoranti (palestre da metà mese) Sarà decisa questa mattina la road map delle riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo ...

