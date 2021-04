Adidas ha creato un robot che può cucire la scarpa perfetta per il piede dell' atleta in 60 minuti

Advertising

Digital_Day : Il replicatore di Star Trek. Fornisci il piede e ti cuce la scarpa -

Ultime Notizie dalla rete : Adidas creato

Dal 2009 hamonumentali dipinti e installazioni per istituzioni pubbliche e private a Londra,... Collabora con numerose aziende internazionali come Apple,, Einaudi, Laterza, La Repubblica. ...Utilizzando il color blocking nel suo design ispirato al marchio LEGO,e il Gruppo LEGO hannoun'affascinante interpretazione della classica silhouette Ultraboost di: dotata dell'...Prosegue l’impegno di Adidas verso l’utilizzo di materiali sostenibili. L’azienda ha presentato le Stan Smith Mylo, sneakers realizzate con i funghi ...Adidas ha annunciato il lancio di un nuovo modello di Stan Smith fatte con un materiale che sembra pelle ma in realtà è fungo.