Von der Leyen è stata vaccinata con Pfizer (Di giovedì 15 aprile 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, 62 anni, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino prodotto dalla Pfizer - BioNTech. Lo si è appreso da fonti della stessa Commissione

Ultime Notizie dalla rete : Von der Von der Leyen è stata vaccinata con Pfizer La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, 62 anni, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino prodotto dalla Pfizer - BioNTech. Lo si è appreso da fonti della stessa Commissione secondo le quali la somministrazione è avvenuta ...

