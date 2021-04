Verso il voto, Pd: Letta libera Napoli dall’incubo primarie (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le primarie sono uno strumento. Quindi, per definizione, flessibile. Restano la via maestra per individuare i candidati sindaco. Ma di certo non ci impiccheremo nel loro nome. Non sarà uno strumento imposto. Ogni città potrà decidere”. Enrico Letta parla davanti a una platea di una sessantina di sindaci democrat e chiude subito il capitolo che negli ultimi giorni si stava facendo più complicato, soprattutto qui a Napoli. “Servono soluzioni”, sottolinea il numero uno dei dem. E, per sua fortuna, sotto il Vesuvio, il segretario del Pd Napoli, Marco Sarracino, da tempo ne ha scovate almeno due: Gaetano Manfredi e Roberto Fico. I due nomi che hanno tutte le caratteristiche per tenere salda l’alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Nel caso dell’ex rettore, compresa la parte del Pd più ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Lesono uno strumento. Quindi, per definizione, flessibile. Restano la via maestra per individuare i candidati sindaco. Ma di certo non ci impiccheremo nel loro nome. Non sarà uno strumento imposto. Ogni città potrà decidere”. Enricoparla davanti a una platea di una sessantina di sindaci democrat e chiude subito il capitolo che negli ultimi giorni si stava facendo più complicato, soprattutto qui a. “Servono soluzioni”, sottolinea il numero uno dei dem. E, per sua fortuna, sotto il Vesuvio, il segretario del Pd, Marco Sarracino, da tempo ne ha scovate almeno due: Gaetano Manfredi e Roberto Fico. I due nomi che hanno tutte le caratteristiche per tenere salda l’alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Nel caso dell’ex rettore, compresa la parte del Pd più ...

