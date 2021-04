Vaccino AstraZeneca | Speranza | ‘Efficace | sicuro e salva vite’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Il, come tutti gli altri, è efficace ela vite delle persone, come dimostrano i risultati sul campo in Gran Bretagna”. Così il ministro della Salute, Roberto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sulla campagna di vaccinazione. Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare di(ora Vaxzevria), ildella casa farmaceutica anglo-svedese più volte al centro di valutazioni. Prima sospeso momentaneamente in Italia, poi il parere dell’EMA che considera i benefici superiori ai rischi. Fino ad arrivare alla decisione della settimana scorsa di raccomandare nel nostro Paese la somministrazione agli over 60. Leggi anche: Covid Lazio, nuova allerta negli ospedali: ‘Troppi casi, interventi chirurgici ...